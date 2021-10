Caserta: verso il ballottaggio Marino e Zinzi Il sindaco uscente ringrazia gli elettori per aver creduto nel progetto, ora si passa alla fase due

Si va verso il ballottaggio a Caserta per l'elezione del sindaco della città. La sfida è tra Carlo Marino e Gianpiero Zinzi. Marino appare soddisfatto del risultato raggiunto ringrazia gli elottori per la straordinaria prova di affetto e determinazione mostrata. "La partita ora entra nel vivo. E vincerà - ha ribadito il sindaco uscente - chi saprà unire di più." L'auspicio di Marino è che si possa creare anche a Caserta un’ampia coalizione per il governo." Pochi i commenti politici come sui social come del resto ovunque a causa dello stop mondiale dei social.