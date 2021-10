Marino: "Caserta adesso vinciamo tutti Insieme" Parla lo sfidante di Gianpiero Zinzi

"A tutte e a tutti grazie di cuore. Sono molto soddisfatto, questa mattina come prima cosa, ho fatto il papà, accompagnando mia figlia a prendere il treno per riprendere i suoi studi dopo avermi votato e ho visto i risultati ormai definitivi: siamo primi e andiamo al ballottaggio, nonostante il candidato della Lega sbandierava di essere in vantaggio e di vincere al primo turno in ogni sondaggio!" E' quanto scrive il sindaco uscente Carlo Marino all'indomani del primo round elettorale.

"Ora voglio rivolgermi a tutte le casertane e i casertani, mi impegnerò con sacrificio per dare alla nostra città un governo di qualità come merita un capoluogo di provincia tra i più importanti del Sud. Caserta adesso vinciamo tutti Insieme!"