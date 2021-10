A Caserta tiene banco il calcolo dei voti, Zinzi non molla e presenta denuncia Chiesta la correzione del dato relativo alle elezioni comunali della Città sul portale Eligendo

«È stata presentata una diffida a tutti gli organi preposti per chiedere un’immediata correzione del dato relativo alle elezioni comunali della Città sul portale Eligendo, comunicato dal Comune di Caserta. Da diverse ore al candidato sindaco Marino viene attribuito anche il voto che rappresenta la somma delle sue liste, facendolo lievitare di oltre cinque punti in percentuale». Così in una nota Giuseppe Cuscunà, il coordinatore della campagna elettorale del candidato sindaco Gianpiero Zinzi.

Secondo Cuscunà, i voti attribuiti a Marino (16.378 pari al 38,34%, dieci punti oltre Zinzi che ha ottenuto 12.244 preferenze per un 28,66%) sarebbero di più di quelli avuti effettivamente, anche se non ne viene messa in discussione la vittoria al primo turno.

«È un errore davvero marchiano, che però i principali mezzi di comunicazione stanno già diffondendo, creando un effetto distorsivo e un danno alla nostra coalizione in vista del turno di ballottaggio. Stiamo provando a ricostruire la catena della responsabilità, ma è semplicemente allucinante che quel dato fasullo sia lì da diverse ore» conclude la nota.