Zinzi: "Con fiducia verso un cambiamento possibile: se l'amiamo la cambiamo" Il candidato del centrodestra a Caserta lancia un nuovo slogan

"Fiducia. È il sentimento che riscopro giorno dopo giorno sempre di più quando parlo con voi. Fiducia in un cambiamento possibile e ormai alla portata. Fiducia in un'attenzione nuova per Caserta. È quello che ho avvertito anche ieri, nel mio solito giro tra le frazioni e in centro. Si ricomincia. Se l’amiamo la cambiamo!"

Cresce l'attesa per il ballottaggio che decreterà l'elezione del nuovo sindaco di Caserta. Il candidato del centrodestra Gianpiero Zinzi lancia il nuovo slogan per la città "se l'amiamo la cambiamo" e incassa il sostegno di Silvio Berlusconi e del coordinatore regionale di forza italia Domenico De Siano. Partito coeso e compatto su Zinzi, tutti impegnati a profondere il massimo sforzo. Carlo marino candidato del pd dal canto suo porta a casa l'alleanza programmatica con i cinque stelle e vuole replicare a Caserta il modello Napoli vincente con Gaetano Manfredi.

"L’amore - afferma Zinzi - è il sentimento che spinge a fare il massimo per il bene della persona amata. Al voto da una parte c’è chi Caserta continuerà a trattarla come negli ultimi 5 anni: una città intristita e al di sotto del suo valore. Dall’altra ci siamo noi che vogliamo cambiare tutto, cominciando dal blocco del biodigestore, dalla chiusura delle cave, dall’apertura del Policlinico, puntando sul verde, dando priorità ai bambini, alle donne e alle disabilità, su una città dove nessuno venga lasciato indietro.

Chi ama davvero Caserta sa che è il momento di fare tutto questo, sa che è il momento di cambiare. Domenica e lunedì diamo una prova d’amore alla nostra città. Per farla tornare a sorridere, per vivere insieme nuovi anni felici!"