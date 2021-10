Ballottaggio a Caserta: si torna alle urne per eleggere il sindaco La sfida è tra Carlo Marino, per il centrosinistra e Gianpiero Zinzi per il centrodestra

E' il giorno delle silenzio elettorale alla vigilia del turno di ballottaggio. Lunedì la città di Caserta avrà un nuovo sindaco. La sfida è tra Carlo Marino, per il centrosinistra e Gianpiero Zinzi per il centrodestra. Al primo turno, la sfida si era conclusa con 5 punti di differenza a favore di Marino (35,3) su Zinzi (30,6).

"Un’emozione indescrivibile, più di 1000 cuori che battono all’unisono, che dicono che è il momento di cambiare Caserta. Sono commosso da tutto questo bene, prometto che farò del mio meglio per esserne all’altezza. Adesso - scrive Zinzi - un ultimo sforzo, convinciamo amici e parenti ad andare a votare, perché domenica e lunedì si decidono i prossimi 5 anni, domenica e lunedì si cambia Caserta! Andiamo a vincere, amici!"

Così Marino: "Un sentito grazie ai cittadini del quartiere Acquaviva, per il clima in cui mi hanno accolto e per l'apprezzamento per le cose fatte e per progetti già finanziati e di cui fra poco vedranno i risultati.

Ho ascoltato le esigenze dei quartieri popolari, dei commercianti, degli anziani e delle famiglie e soprattutto dei più deboli e dei disabili. Ho voluto visitare chi oggi vive nella sofferenza, prendendo impegni concreti per le loro esigenze. Il vostro affetto e il vostro sostegno è fondamentale in queste ore. Mi avete spronato a mettercela tutta per migliorare e vincere questo ballottaggio soprattutto per far ripartire Caserta e renderla finalmente un vero grande capoluogo di provincia."