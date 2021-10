Ballottaggio a Caserta: oggi secondo round decisivo e l'attesa per il verdetto Si è attestata al 33,19% la percentuale relativa all'affluenza dei casertani nella prima giornata

Si è attestata al 33,19% la percentuale relativa all'affluenza dei cittadini casertani nella prima giornata del ballottaggio. E' il dato diffuso dalla prefettura di Caserta alle ore 23. Alle 12 invece era stato del 9,32%.

Il secondo round dalle 7 di oggi, lunedì 18 ottobre fino alle ore 15, quando verranno avviate le operazioni di spoglio. Sono 91 sezioni del capoluogo e 62.692 gli aventi diritto.

A sfidarsi sono in due: Carlo Marino, sindaco uscente in forza alla coalizione di centrosinistra, contro Gianpiero Zinzi per il centrodestra.

Questi i risultati del primo turno: Marino 14.394 voti (35,34%) mentre Zinzi 12.244 (30,06%) del rivale. Hanno votato al primo turno il 67,08% degli aventi diritto ed erano in totale sette i candidati a sindaco con le rispettive coalizioni.