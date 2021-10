Ballottaggio: Carlo Marino riconfermato sindaco di Caserta Brindisi, cori nella sede elettorale e quel selfie portafortuna

"Abbiamo vinto. Ha vinto Caserta e i casertani. Ha vinto la continuità amministrativa e il meridionalismo. Caserta non si lega ed è pronta a ritornare protagonista in Campania e nel Sud Italia. Grazie a tutti per il supporto e un abbraccio forte alla mia famiglia, ai candidati tutti, alle amiche, agli amici e al mio staff, siete stati tutti preziosissimi. Adesso continuiamo quest'avventura verso la strada maestra."

Sono le prime parole a caldo di Carlo Marino, riconfermato sindaco a Caserta nella sfida al ballottaggio con Gianpiero Zinzi. il candidato del centrodestra. Una vittoria per la verità apparsa subito certa sin dalle prime fasi dello spoglio, nelle varie sezioni della città.

Così si era espresso in mattinata Marino:

"Oggi è un giorno importante e ricco d'emozioni per tre motivi: il primo lo vedete in questa foto, ho accompagnato mia figlia a prendere il treno dopo che era tornata a Caserta solo per votarmi.

Il secondo motivo invece è un messaggio ricevuto poco fa da amici, il nonno meridionalista e antifascista a 103 anni è andato alle urne perché sentiva il bisogno di fare il suo dovere ! Questo ci fa capire quanto sia importante andare a votare e scegliere chi sarà il Sindaco per i prossimi 5 anni.

Il 3 motivo che rende questa giornata unica?! Tra poche ore, nel tardo pomeriggio, sapremo se i casertani hanno deciso di continuare La strada maestra per una prospettiva di crescita della nostra città. Io ci credo.

Caserta sa alzare la testa nei momenti difficili e vincere ogni sfida." E così è stato, i casertani hanno scelto ancora una volta Carlo Marino. Brindisi e cori nella sede elettorale. La festa è appena cominciata.