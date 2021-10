Ecco il nuovo consiglio comunale di Caserta con i vari schieramenti La nuova compagine del neo eletto sindaco Carlo Marino

Venti consiglieri comunali in seno alla maggioranza e undici all'oposizione compreso i tre candidati a sindaco sconfitti al primo turno Pio Del Gaudio, Romolo Vignola e Raffaele Giovine.

Ecco la squadra di Carlo Marino: "Moderati-Insieme" (Emiliano Casale, Massimiliano Marzo, Dora Esposito, Massimo Russo, Lorenzo Gentile, Mariana Funaro, Rosaria Mona), Partito Democratico (Gianni Comunale, Matteo Donisi, Roberta Greco, Enzo Battarra), Italia Viva (Mimmo Maietta, Roberto Peluso, Pasquale Antonucci), Noi Campani (Liliana Trovato, Antonio De Lucia, Nicola Gentile), Origini’ (Francesco Guida e Donato Tenga), Socialisti Uniti (Gianluca Iannucci).

All'opposizione com Gianpiero Zinzi: "Zinzi per Caserta" (Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso e Fabio Schiavo), Fratelli d’Italia (Paolo Santonastaso e Pasquale Napoletano), Prima Caserta (Donato Aspromonte), "Caserta Tu" Roberto Desiderio e i tre candidati a sindaco che non ce l'hanno fatta al primo turno Pio Del Gaudio, Romolo Vignola e Raffaele Giovine.