Oggi a Caserta la proclamazione del sindaco Carlo Marino "Da subito siamo al lavoro per realizzare questi obiettivi ambiziosi"

Oggi pomeriggio a Palazzo Castropignano nella sala del consiglio comunale la proclamazione del sindaco di Caserta Carlo Marino dopo la vittoria al ballottaggio del 17 e 18 ottobre scorso.

"Sarà un vero piacere per me continuare a lavorare per Caserta con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Abbiamo l'opportunità da subito di continuare il lavoro portato avanti insieme per la rinascita di questa città." E' questo l'auspicio di Marino.

"Siamo una squadra e abbiamo entrambi una visione comune di rinascita e sviluppo del nostro capoluogo di Provincia che va nella direzione di una maggiore tutela ambientale, innovazione digitale, superamento del Rdc con la creazione di nuovi posti di lavoro: nessuno deve restare indietro!

È da questi punti che parte la nostra sfida per un grande Patto per Caserta, che realizzeremo tutti uniti.

Ma ci sono tanti altri temi nella nostra agenda politica, come ad esempio la fine dei lavori del Policlinico, la mobilità sostenibile, i fondi del Recovery come opportunità per le imprese, l'economia green, le politiche sociali, un grande piano del decoro urbano e tanto verde in città .

Da subito siamo al lavoro per realizzare questi obiettivi ambiziosi. Non c'è più altro tempo da perdere.

Presto conoscerete la governance migliore che ho scelto per la città e che farà diventare Caserta un esempio da imitare per gli altri Capoluoghi di Provincia. Rinasce Caserta insieme alla Regione Campania e vinceremo questa sfida, per migliorare la vita delle casertane e dei casertani. Se riparte Caserta, riparte il Sud'Italia!"