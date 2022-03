Mobilitazione generale di Fratelli d’Italia nel casertano Raccolta firme presidenzialismo in piazza a Casal di Principe e Castel Volturno.

Mobilitazione generale di Fratelli d’Italia a favore dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

"L’instabilità politica che rende il nostro paese poco credibile all’estero deriva da una forma di governo in cui nessuno ha realmente potere decisionale e la situazione attuale dell’Italia dipende in gran parte da questo.

Fratelli d’Italia è da sempre a favore del sistema presidenziale ed oggi più che mai una reale riforma che vada in questa direzione è diventata indispensabile. Per questo motivo - dichiara Lucia Cerullo, dirigente provinciale Fratelli d’Italia Caserta - nella giornata di domenica 27 marzo saremo presenti con banchetti per raccogliere le firme per richiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, dalle 11:00 alle 12:30 a Casal di Principe in Piazza Villa, nel pomeriggio con la presenza del sindaco Luigi Petrella dalle ore 18 alle ore 19:30 a Castel Volturno in Viale degli Oleandri (Villaggio Coppola)."