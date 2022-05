Fico: "Ucraina? Ha diritto di difendersi. Draghi alla Camera? Vedremo" Il presidente della Camera dei Deputati a Trentola Ducenta

"Giusto garantire il diritto di difesa del popolo ucraino e delle istituzioni che hanno subito un'aggressione scellerata, violenta, da parte della Federazione russa, ma e' chiaro che la strada e il nostro obiettivo devono essere quello della pace e nient'altro". Cosi' il presidente della Camera Roberto Fico, all'inaugurazione della mostra "Informare con l'arte" al Centro commerciale Jumbo, bene sequestrato alla camorra, a Trentola Ducenta (Caserta) "Dobbiamo evitare altri morti di civili - ha aggiunto Fico - e per fare questo bisogna avere un'idea di pace, costruire la pace e cercare di lavorare per un tavolo che possa mettere al centro i diritti del popolo ucraino ma anche una condivisione per uscire dalla guerra il prima possibile" .

"Oggi il presidente e' negli Usa per fare un buon lavoro. Le Camere possono fare un lavoro importante con le informative e le comunicazioni, come abbiamo sempre fatto. Vedremo". Cosi' il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo alla domanda sulla richiesta M5S al premier Draghi di riferire alle Camere prima del viaggio negli Usa. "Questo nell'interlocuzione classica tra Governo e Camere"