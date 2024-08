Carabiniere fuori servizio salva uomo dall'annegamento. Elogio di Meloni Tweet della presidente: "Complimenti a Francesco"

"A Baia Domizia, un uomo in difficoltà in mare rischiava di annegare. Francesco Capuano, un carabiniere fuori servizio, è intervenuto con coraggio e senza esitazione, gettandosi in acqua per salvarlo e portandolo a riva. Alla riconoscenza della famiglia dell 'uomo salvato, ha risposto: 'Non è un atto eroico per un carabiniere, ma una normalità assoluta' Complimenti, Francesco". Lo scrive in un tweet la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.