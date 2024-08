Zinzi (Lega): "Marino? Reazione rabbiosa del Sindaco" "La Commissione è qualcosa di previsto dalla legge"

"La reazione rabbiosa del sindaco Marino alla notizia della nomina della commissione di accesso in Comune, voluta dal Viminale probabilmente a seguito di una serie di inchieste che in questi anni hanno coinvolto la classe dirigente politica e amministrativa del Comune di Caserta , sindaco in testa, è preoccupante. Così come imbarazzante è il vano tentativo di scaricare i suoi vecchi 'amici' in maniera così grossolana, come se volesse allontanare da sé il marcio che le indagini della magistratura hanno già documentato cittadino teme che si scopra qualcosa sul suo operato, o comunque altro rispetto ai reati di corruzione e turbativa accertati dalla DDA di Napoli per la gara sui rifiuti?". Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Antimafia, rispondendo alla reazione di Marino in cui viene chiamato in causa, senza citarlo, un "parlamentare della Lega" attribuendogli la responsabilità di voler far cadere la Giunta "non con una giusta battaglia politica ma con il marchio dell'infamia".

"Ricordiamo al sindaco Marino - prosegue Zinzi - che la commissione di accesso non è un atto di barbarie né una scelta di natura politica, così come lui stesso sostiene vergognosamente, ma una misura prevista dalla legge e adottata dal Viminale tra l'altro su richiesta del Prefetto e non certo dei parlamentari, così come avvenuto in altre realtà amministrate anche dal centrodestra E' un segnale di forte presenza dello Stato a difesa della democrazia, della libertà e della dignità dei nostri cittadini che hanno il sacrosanto diritto di sapere cosa è successo negli ultimi anni, oltre che nelle ultime elezioni del 2021. E' bene che, in attesa che la magistratura possa fare il suo corso, il sindaco Marino si assume la piena responsabilità del disastro amministrativo di Caserta , oltre naturalmente alle sue dichiarazioni al limite della decenza e della querela. Qui se c'è qualcuno che ha macchiato il nome e l'immagine della nostra città, che vuole sabotare la vita democratica dei nostri cittadini e che è andato a braccetto con chi avrebbe potuto avere rapporti ambigui con certi sistemi. criminale, è solo il sindaco Marino che pur di salvare la faccia fomenta odio nei miei confronti e disonora la mia buona reputazione con cui ho sempre portato avanti la visione di futuro per questa città, rifiutando sempre, e lo ribadisco, qualunque sostegno a patti e condizioni. Il sindaco sta sereno, il suo nemico non sono io, ma la sua condotta e la sua incapacità amministrativa".