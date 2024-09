Carlo Marino riconfermato presidente di Anci Campania "Un onore poter rappresentare i 550 sindaci campani"

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e' stato riconfermato all'unanimita' come presidente dell'Anci Campania. L'elezione e' avvenuta durante l'assemblea regionale, che si e' tenuta nell'albergo Holiday Inn di Napoli, alla presenza del presidente nazionale facente funzioni, Roberto Pella, e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Marino e' nato a Caserta il 19 ottobre 1968, e' laureato in Giurisprudenza all'Universita' Federico II di Napoli e ha alle spalle una lunga carriera nel campo del diritto amministrativo. L'esponente del Pd era stato rieletto sindaco di Caserta nell'ottobre del 2021. "E' davvero un grande onore poter rappresentare i 550 sindaci della Campania per un altro mandato - commenta Marino - ci attendono sfide impegnative, sia per la gestione finale del Pnrr che per affrontare la partita della legge di bilancio e dell'autonomia differenziata. In questi cinque anni abbiamo sempre assunto, in tutti i nostri organismi associativi, decisioni all'unanimita', nonostante le nostre diverse posizioni politiche e ideologiche. Questo ha fatto di Anci Campania un laboratorio originale e unico nel panorama politico. Mi auguro che questa sintonia continui e rafforzi l'unita' sui progetti utili alle nostre comunita'". La rielezione di Marno ha aperto la stagione delle assemblee regionali di Anci, che stanno rinnovando i loro organi statutari. Con lui e' stato nominato alla carica di Segretario generale il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, che ha presentato nel suo intervento il bilancio gestionale di Anci Campania, contraddistinto in questi anni da una crescita degli iscritti, dei progetti sul territorio e della sua solidita' economica. L'Assemblea di Anci Campania ha, inoltre, eletto i 56 membri del Direttivo regionale e ha votato i 28 delegati che parteciperanno all'Assemblea nazionale, che si terra' a Torino dal 20 al 22 novembre, dove sara' eletto il successore di Antonio Decaro alla presidenza nazionale di Anci.