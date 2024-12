De Luca: "Protezione Civile in Campania è modello di eccellenza" Il Governatore dopo la visita a San Marco Evangelista: "15mila volontari pilastro di efficienza"

"Oggi ho visitato la cittadella della Protezione civile della Regione Campania e ho incontrato il nostro volontariato organizzato Quella di San Marco Evangelista, sede dove sono dislocate le componenti operative e i mezzi speciali, è la struttura dove potrà anche insediarsi la Direzione di Comando e Controllo per gli scenari di livello nazionale. Qui abbiamo un modello operativo di eccellenza che consente di intervenire con prontezza per le eventuali esigenze e che ci ha già visti al fianco di altre. regioni d'Italia colpite da alluvioni ed emergenze". Lo scrive sii social il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. "È stato molto bello sentire vivo l'impulso di una comunità solidale, formata e preparata, che vede crescere ogni giorno il numero dei suoi "operatori esperti": oggi abbiamo in Campania circa 15.000 volontari, pilastri di impegno ed efficienza, nonché portatori della cultura della prevenzione e soprattutto dei valori di umanità e solidarietà. Un grande grazie ai volontari della Protezione Civile della Regione Campania per l'importante compito che svolgono con passione e grande professionalità", conclude De Luca