Psi Caserta: "Per le regionali pronti con squadra e programma" "Disponibili a costruire la convenzione del campo progressista"

Il partito socialista italiano di Caserta accoglie con interesse e spirito costruttivo la lettera aperta dell’associazione progressisti per Terra di Lavoro, che richiama le forze del centrosinistra e del campo progressista a un confronto serio e programmatico in vista delle prossime elezioni regionali.

Il PSI condivide pienamente l’esigenza di superare una politica ridotta a mera contesa elettorale tra comitati e personalismi, e ritiene fondamentale dare alle rappresentanze che saranno scelte un mandato politico e programmatico chiaro, all’altezza dei bisogni e delle potenzialità della provincia di Caserta.

In questa direzione, il Psi è già pronto per le Regionali, con una squadra motivata e radicata, che saprà calarsi concretamente nelle realtà della provincia e della città di Caserta, affrontando le opportunità e le criticità sui temi strategici: lavoro, sviluppo economico, giustizia sociale, contrasto alla criminalità, servizi pubblici, sanità, formazione, accoglienza e mobilità.

Romolo Vignola, coordinatore provinciale del Psi Caserta, dichiara:

"Accogliamo con favore la proposta di un confronto programmatico avanzata dai Progressisti,

perché la provincia di Caserta merita una politica che vada oltre i personalismi e le mere dinamiche

elettorali.

La nostra porta è aperta a chi vuole costruire, con serietà e responsabilità, un progetto all’altezza delle sfide che ci attendono. Il Psi è qui, con idee, valori e persone pronte a fare la propria

parte.

Il Psi conferma la propria disponibilità a partecipare attivamente alla costruzione di una convenzione programmatica del campo largo, come proposta dalla lettera, per definire insieme priorità, obiettivi e ragioni dello stare insieme, mobilitando energie politiche, istituzionali e intellettuali per dare contenuti e prospettiva a un progetto progressista credibile e utile ai cittadini.

Il Psi c’è: con persone, valori e idee. Pronto a dialogare con chi condivide questa visione per una provincia protagonista e una Campania più giusta e moderna".