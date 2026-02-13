Caserta decide. Le ragioni del no: dibattito con Cafiero de Raho Un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza

L’avvocato Antonello Fabbrocile interviene nel dibattito pubblico sulla riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere dei magistrati e annuncia l’iniziativa pubblica “Le ragioni del NO”, in programma venerdì 27 febbraio dalle ore 17.30 presso Qua..si Teatro, in via IV Novembre 48, a San Nicola La Strada.

"Chi controlla la Magistratura? Poiché non esiste un potere senza un controllo, è quello che cerchiamo di introdurre con la riforma costituzionale".

Le parole pronunciate nei giorni scorsi dal Ministro della Giustizia chiariscono in modo inequivocabile l’impostazione politica della riforma in discussione.



Il punto, tuttavia, non è se la Magistratura debba essere sottoposta a controllo – principio che già trova equilibrio nell’architettura costituzionale – ma quale tipo di controllo si intenda introdurre e con quali conseguenze sull’autonomia e sull’indipendenza dell’ordine giudiziario.



Il referendum sulla separazione delle carriere viene presentato come una riforma tecnica e ordinamentale. In realtà, il rischio concreto è quello di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, aprendo la strada a una progressiva influenza del potere esecutivo sulla funzione giudiziaria.



Le recenti dichiarazioni relative alla possibile sottrazione della Polizia Giudiziaria all’autorità dei magistrati rafforzano tali preoccupazioni. Privare le Procure del coordinamento diretto delle forze investigative significherebbe incidere in modo profondo sull’efficacia delle indagini e sulla loro indipendenza, con il pericolo che l’indirizzo operativo possa risentire delle priorità dei Dicasteri da cui quelle forze dipendono.



Si sostiene l’esistenza di un presunto appiattimento dei giudici sulle posizioni dei Pubblici Ministeri, ma tale ricostruzione non trova riscontro oggettivo. Al contrario, l’attuale assetto, così come delineato dai padri e dalle madri costituenti, garantisce un equilibrio fondato sull’autonomia e sull’autogoverno della Magistratura, attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura.



Indebolire questo impianto significherebbe mettere in discussione uno dei presidi fondamentali di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.



Per queste ragioni, ritengo necessario un confronto pubblico serio e consapevole su una riforma che non è neutra, ma incide direttamente sulla qualità della nostra democrazia. Contro quella che considero una pericolosa deriva, invito a votare e a far votare NO».



Il dibattito pubblico “Le ragioni del NO” rappresenta un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza.



Interverranno:

Federico Cafiero De Raho, parlamentare M5S, già Procuratore Nazionale Antimafia

Raffaello Magi, Consigliere in Corte di Cassazione

Angelo Trombetti, penalista

Giornata Fiore, sostituto procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Carlo Madonna, penalista

Modera l’incontro l’Avv. Antonello Fabbrocile

L’iniziativa è organizzata da Caserta Decide, Speranza per Caserta, Movimento 5 Stelle Caserta e ANPI sezione Caserta.



Un appuntamento aperto al pubblico per discutere nel merito una riforma che incide sull’equilibrio dei poteri e sulle garanzie democratiche del Paese.