Stanco ad Al Ain per la chiusura della Coppa del Mondo La tiratrice cresciuta presso il Tiro a Volo Falco di Capua è reduce da una buona stagione

La squadra azzurra di Fossa Olimpica, guidata dal direttore tecnico Albano Pera, è partita alla volta degli emirati Arabi dove ad Al Ain, nel prossimo fine settimana i migliori tiratori della stagione si affronteranno sulle pedane dell’Equestrian, Shooting and Golf Club. E' in palio la conquista della Coppa di Cristallo per fossa olimpica e skeet. La gara individuale si svolgerà in due giorni, venerdì 11 e sabato 12 ottobre, mentre domenica 13 si gareggerà per il mixed team.

In gara ci sarà anche Silvana Stanco, medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Al Ain di quest’anno. La tiratrice nata in Svizzera ma cresciuta presso il Tiro a Volo Falco di Capua, punta ad un risultato prestigioso per concludere al meglio questa stagione. Poi un lungo inverno dove prepararsi al meglio al rush finale per conquistare un posto alle Olimpiadi in Giappone. Sarebbe la sua prima avventura sotto il sacro fuoco di Olimpia dopo che nel 2016, a Rio de Janeiro, dopo aver conquistato la carta olimpica fu scelta la più esperta e vincente Jessica Rossi che a Londra, quattro anni prima, era stata protagonista di una gara perfetta chiusa con la vittoria della medaglia d'oro.

La Stanco sogna Tokyo, studia giapponese e con oltre 200 piattelli al giorno continua la sua fase di crescita. Ad Al Ain si giocherà una bella occasione.