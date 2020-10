Casertana, l'esito dei nuovi tamponi dopo il caso positivo Novità in vista del match con il Teramo, il cui calcio d'inizio è stato posticipato alle 20,30

Come preannunciato dal club rossoblù, in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nella giornata di ieri, il "gruppo squadra" della Casertana è stato sottoposto a nuovo ed immediato controllo. Nel pomeriggio odierno sono stati resi noti gli esiti: tutti i tamponi sono risultati negativi, eccetto uno ritenuto “inconclusivo” e che, dunque, necessità di ulteriore approfondimento clinico. In via precauzionale, il membro del "gruppo squadra" è stato posto in isolamento fiduciario e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovo tampone, così come previsto dal protocollo. Va ricordato che il calcio d'inizio del match con il Teramo, inizialmente in programma alle 17,30, è stato posticipato alle 20,30.