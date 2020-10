Casertana, al Partenio è 0-0 con il Catanzaro Pari a reti bianche tra i rossoblu e i calabresi: terzo pareggio in quattro uscite per i falchetti

Termina con il risultato di 0-0 la sfida del "Partenio-Lombardi" di Avellino, sede delle gare casalinghe della Casertana nell'attesa del nuovo manto in sintetico allo stadio "Alberto Pinto". Pari a reti bianche tra i falchetti e il Catanzaro. Terzo pareggio in quattro uscite per gli uomini di Federico Guidi. Manca il successo nell'avvio stagionale ai rossoblu del presidente Giuseppe D'Agostino.

Il tabellino.

Casertana-Catanzaro 0-0

Casertana: Dekic, Hadziosmanovic, Buschiazzo, Konate, Carrillo, Izzillo (18’ st Varesanovic), Bordin, Matese (15’ st Petruccelli), Setola, Cuppone, lcardi. All. Guidi. A disp: Zivkovic, Avella, Longobardo, Petitto, De Sardo, Ciriello, De Vivo, Valeau, De Lucia.

Catanzaro: Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna (1’ st Contessa); Garufo, Verna, Carlini (13’st Di Piazza), Altobelli (13’ st Corapi), Casoli (41’ st Evans) Curiale (1′ st Evacuo), Di Massimo. All. Calabro. A disp: Iannì, Di Gennaro, Salines, Riggio, Riccardi, Risolo, Baldassin.

Arbitro: Carella di Bari

Ammoniti: Buschiazzo, Corapi, Petruccelli, Di Massimo.

Note: La gara si è disputata sul neutro di Avellino.

Recupero: 3′ st

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.