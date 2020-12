Casertana, 7 positivi al Covid. In Sicilia in pullman Nuovo giro di tamponi per i rossoblù. Domani, alle 14,30, al "Barbera" la sfida con il Palermo

Il Covid-19 torna a fare il suo ingresso, a gamba tesa, sulla Serie C. In seguito ai tamponi molecolari effettuati nella serata di ieri, sette tesserati della Casertana sono risultati positivi e sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Gli altri componenti del “gruppo squadra” rossoblù, risultati negativi, hanno già provveduto a raggiungere il ritiro in vista della trasferta in programma domani, alle 14,30, al “Barbera”, contro il Palermo e, come da protocollo, saranno sottoposti a nuovi tamponi nelle prossime ore. La Sicilia è stata, dunque, raggiunta in pullman.