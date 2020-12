Volley, A3: Aversa ko nella tana del Galatina Campani sconfitti 3 a 0 in salento, nel prossimo turno arriva Sabaudia

Non è bastata una prestazione di carattere all’Aversa Normanna Academy per fare punti nella trasferta di Galtina. I salentini sono in testa alla classifica e lo fanno notare sfruttando tutte le occasioni che sono riusciti a costruirsi. I primi due set sono molto simili con Aversa che nel primo sale addirittura 23 a 22 dopo aver recuperato un break. Ma quando la palla scotta la capolista sale in cattedra e chiude il parziale per 25 a 23. Stesso canovaccio nel secondo quando sul 23 a 22 arriva lo slancio decisivo per un altro 25 a 23.

Nel terzo parziale una buona Aversa Normanna Academy stringe i denti per provare ad allungare la sfida ma dopo la seconda pausa tecnica, Glatina prende il largo chiudendo agevolmente sul 25 a 21. Per gli uomini di coach Tomasello una buona prestazione ma nessun punto, quelli che bisognerà fare nel prossimo turno contro Sabaudia.