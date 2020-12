Coas Covid Casertana - Viterbese, la replica del club laziale Nota ufficiale della società gialloblù dopo il comunicato pubblicato dai rossoblù

Botta e risposta tra Casertana e Viterbese. Clima rovente dopo il comunicato della Casertana che ha evidenziato il diniego dei laziali a dare il proprio benestare a un eventuale rinvio della partita (non ritenuto necessario neppure dalla Lega Pro) a fronte dei quindici casi positivi al Covid-19 nel “gruppo squadra” dei rossoblù. Alle 17,30 il calcio d'inizio della gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. La replica dei gialloblù è stata affidata a una nota ufficiale.

Il comunicato della Vitebrese - “La US Viterbese 1908, nel rispetto delle norme federali e dei protocolli sanitari vigenti, sarà regolarmente in campo per la sedicesima giornata del girone C. Si comprende il difficile momento della Casertana avendo già vissuto una situazione analoga prima della trasferta di Vibo Valentia, ma è doveroso sottolineare che non spetta al club decidere sulla disputa o meno di un incontro.”