Casertana, Izzillo: "A Castellammare per confermarci" Il tris ha rilanciato i falchetti: "È cambiato l'atteggiamento di squadra nel 2021"

Mercoledì sarà giornata di recuperi per il girone di Serie C. Sarà completata la sfida Catanzaro-Viterbese (si ripartirà dallo 0-0) e al "Menti" di Castellammare riecco in programma Juve Stabia - Casertana, gara della diciasettesima giornata rinviata per covid. Vespe in ritiro, falchetti rilanciati dal tris, le tre vittorie ottenute contro il Catania, Paganese e Bisceglie: "Purtroppo nei giochi di classifica rientra anche il ko con la Viterbese, un match giocato sin dall'inizio 9 contro 11. Giocata 11 contro 11 sarebbe stato diverso. L'inferiorità numerica ci ha penalizzato. - ha spiegato il centrocampista della Casertana, Nicolas Izzillo, in collegamento Skype con "Focus Serie C - 0825" - La nostra classifica non è quella. Abbiamo il recupero mercoledì, è un derby. Sappiamo come sia una gara diversa dalle altre. La Juve Stabia non sta vivendo un buon momento, ma è stata costruita per stare in alto. Noi, invece, veniamo da un buon momento e vogliamo confermarci. Abbiamo vinto a Bisceglie su un campo difficile. Anche a Pagani non era stato semplice. Abbiamo speso tante energie Sapevamo che a Bisceglie era uno scontro importante. Abbiamo vinto con merito. Il 2021 è iniziato benissimo, dobbiamo continuare così e l'atteggiamento è stato decisivo".