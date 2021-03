Casertana, scivolone casalingo: il Bisceglie passa al "Pinto" Deludono i rossoblù. Decide un gol di Rocco su pasticcio di Avella

Al “Pinto” sconfitta a sorpresa della Casertana, che cede il passo al Bisceglie nella trentesima giornata del girone C di Serie C. Il gol partita: Cross basso di Makota, Avella esce male e non riesca e opporsi al piattone vincente e risolutivo di Rocco.

Il tabellino.

Casertana - Bisceglie 0-1

Marcatore: pt 24' Rocco.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo (31’ st Varesanovic), Carillo, Del Grosso (37’ pt Polito); Icardi, Santoro, Matese (20’ st Pacilli); Rosso, Cuppone (31’ st Matos), Turchetta (31’ st Longo). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Castaldo, Ciriello, De Lucia, Rillo. All.: Guidi.

Bisceglie (3-5-2): Spurio; Priola, Altobello, Vona; Vitale (11’ st De Marino), Romizi (41’ st Gilli), Maimone, Zagaria (17’ st Bassano), Giron; Rocco (11’ st Musso), Makota (17’ st Sartore). A disp.: Russo, Barletta, Cecconi, Casella, Goffredo. All.: Papagni.

Arbitro: Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti: Severino e Carrelli della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale: Vingo della sezione di Pisa.

Note: Ammoniti: Icardi, Giron, Buschiazzo, Polito, Maimone, Musso. Recupero: pt 2', st 5'. Gara a porte chiuse.