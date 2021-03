Casertana, Guidi ha rinnovato: i dettagli Il club rossoblù e il tecnico avanti insieme dopo la stagione in crescendo dei falchetti

La Casertana ha rinnovato per altre due stagioni il contratto del tecnico Federico Guidi e dei componenti del suo staff. “Un legame che si rafforza sino al 2023, alla luce dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi, capace di andare oltre le iniziali difficoltà e di attestare la Casertana tra le formazioni più interessanti della Serie C. Aspetti che hanno spinto la società a gettare le basi per un progetto tecnico proiettato al futuro. Coscienti che questo rappresenti un punto di partenza di un percorso che si preannuncia lungo e ricco di soddisfazioni” si legge nella nota con cui il club rossoblù ha annunciato la formalizzazione dell'accordo. Domani, i falchetti saranno impegnati (ore 17,30) al "Pinto" contro la Cavese nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. A 7 giornate dalla fine del campionato sono la Casertana è in zona playoff e punta a un ruolo da outsider negli spareggi promozione, dopo aver archiviato il discorso salvezza con una striscia positiva di rilievo a margine un girone di andata in salita.