La Casertana vince in rimonta: 2-1 alla Cavese Espulsi Gerardi e Scoppa per somma di ammonizioni, i blufoncé chiudono in nove uomini

Finisce 2-1 Casertana - Cavese, valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C, la prima partita dopo la prematura scomparsa per Covid del vice allenatore dei metelliani, Antonio Vanacore. Al “Pinto” si è giocato nel suo ricordo. Ospiti al riposo in vantaggio di una rete, messa a segno da Gerardi con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo con la difesa dei padroni di casa disattenta. Nella ripresa, il pari dei falchetti, firmato da Pacilli si conquista un calcio di rigore, trovando un braccio di Gega in opposizione a un suo cross, e lo trasforma con freddezza glaciale. Poi, l'espulsione per somma di ammonizioni comminata ai danni di Gerardi, che diventa protagonista in negativo. A poco più di un quarto d'ora dalla novantesimo, blufoncé in 9 uomini per un altro doppio giallo, rimediato da Scoppa. Forti della doppia superiorità numerica, i rossoblù hanno ribaltato il risultato con un'incornata risolutiva di Longo sul finire del match. La Casertana si consolida in zona playoff, la Cavese, ultima in classifica, vede ridursi ulteriormente le chance di salvezza.

Il tabellino.

Casertana - Cavese 2-1

Marcatori: pt 27' Gerardi; st 9' Pacilli (rig.), 44' Longo.

Casertana (4-3-3): Avella, Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Rillo; Varesanovic (1' st Longo), Santoro, Matese; Pacilli (27' st Matos), Cuppone, Rosso. A disp.: Dekic, Zivkovic, Ciriello, De Vivo, Del Grosso, Polito, De Lucia, De Sarlo. All.: Guidi.

Cavese (4-4-2): Kucich; Senese, Matino, Gega, Ricchi; Natalucci (24' st Nunziante), Cuccurullo, Scoppa, Senesi (18' st Calderini); Bubas (33' st Semeraro), Gerardi. A disp.: D’Andrea, Paduano, Favasuli, De Rosa, Gatto, Montaperto. All.: Campilongo.

Arbitro: Scarpa della sezione di Collegno. Assistenti: Vitale di Ancona e Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto ufficiali: Andreano della sezione di Prato.

Note: Espulsi: al 19' st Gerardi e 29' st Scoppa per somma di ammonizioni. Ammoniti: Cuppone, Gerardi, Carillo, Gega, Rillo, Scoppa, Calderini, Longo. Gara a porte chiuse.