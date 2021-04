Casertana, colpo playoff: Cuppone stende il Monopoli I rossoblù ipotecano la qualificazione agli spareggi promozione con un gol dell'ex

Successo d'oro per la Casertana nel recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Un gol dell'ex Cuppone ha regalato il successo ai rossoblù, al “Veneziani”, contro il Monopoli. Blitz pesantissimo in chiave playoff. Salgono a 4 i punti di vantaggio sugli odierni dirimpettai, undicesimi in classifica, il primo posto che non darà diritto alla qualificazione agli spareggi promozione, salvo che la migliore quarta tra i tre gironi sia in quello C.

Il tabellino.

Monopoli – Casertana 0-1

Marcatore: pt 33' Cuppone.

Monopoli (3-5-2): Taliento; Arena, Bizzotto, Nicoletti (13' st Paolucci) Viteritti, Zambataro (41' st Tazzer), Vassallo (22' st Iuliano), Currarino (13' st Starita), Guiebre; De Paoli, Soleri (23' st Bunino). A disp.: Menegatti, Mercadante, Liviero, Isacco, Vignati, Nina, Riggio. All.: Scienza.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Rillo (31' st Polito), Icardi (17' st Matese), Santoro, Izzillo (31' st Varesanovic), Pacilli (30' st Castaldo), Cuppone, Turchetta (44’ pt Rosso). A disp. Dekic, Zivkoivc, Buschiazzo, De Vivo, Matos, Bordin, Longo. All.: Guidi.

Arbitro: Centi della sezione di Viterbo. Assistenti: Collu e Porcheddu della sezione di Oristano. Quarto ufficiale: Baratta della sezione di Rossano.

Note: Ammoniti: Hadziosmanovic, Avella, Matese, Arena, Rosso. Gara a porte chiuse.