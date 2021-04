Catania - Casertana, la probabile formazione dei falchetti Out lo squalificato Pacielli e due infortunati. Rossoblù a caccia del pass per i playoff

Sono 23 i calciatori convocati da Federico Guidi per Catania – Casertana, valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Massimino”. Out lo squalificato Pacilli e gli infortunati Matos e Dekic. I falchetti puntano a garantirsi l'aritmetica certezza della qualificazione ai playoff, che arriverebbe anche in caso di passo falso, pieno o mezzo, delle dirette inseguitrici, Viterbese e Monopoli, impegnate in casa rispettivamente contro Catanzaro e Ternana.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Avella, Zivkovic.

Difensori: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, De Vivo, Del Grosso, Hadziosmanovic, Polito, Rillo.

Centrocampisti: Bordin, De Lucia, Icardi, Izzillo, Matese, Santoro, Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cuppone, De Sarlo, Longo, Rosso, Turchetta.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Santoro, Icardi; Rosso, Cuppone, Longo. A disp.: Zivkovic, Buschiazzo, De Vivo, Polito, Rillo, De Lucia, Matese, Bordin, Varesanovic, Castaldo, Matos, De Sarlo. All.: Guidi.