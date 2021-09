Rugby, il presidente federale Innocenti torna in Campania Sabato appuntamento alla Reggia di Carditello in provincia di Caserta.

La Campania ha un ruolo centrale nel nuovo corso del rugby italiano. Marzio Innocenti lo aveva annunciato subito dopo la sua elezione e per il momento sta mantenendo la parola data. Sabato 2 ottobre, dopo le due visite fatte a Benevento a marzo e settembre, il massimo dirigente della Federazione Italiana Rugby tornerà in Campania, precisamente alla Reggia di Carditello in provincia di Caserta. L’incontro con le società campane avverrà alle 9:00 come ha comunicato con una nota alle società interessate il presidente della Fir Campania Giuseppe Calicchio.