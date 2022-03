Tiro a volo: Cassandro è perfetto, dopo l'argento arriva l'oro nel "Mixed Team" Il campano ha sbaragliato la concorrenza insieme a Diana Bacosi, in finale battuti gli americani 6-2

L’Italia vince e convince nella Coppa del Mondo ISSF nella specialità del Mixed Team. Il grande protagonista anche oggi è stato Tammaro Cassandro che dopo l’argento di ieri si è portato a casa una preziosa medaglia d’oro. Il ragazzo di Capua, in coppia con Diana Bacosi, ha sbaragliato la concorrenza partendo dalla prima serie delle qualificazioni, chiusa con un perfetto 50/50.

Il duo Cassandro-Bacosi si è presentato alla semifinale con 144/150, miglior punteggio di giornata, ed hanno strappato il biglietto per il gold match superando l'altra coppia azzurra Cainero-Rossetti che si è dovuta accontentare del bronzo.

In finale sulla strada del campano e della sua compagna di squadra c’erano gli americani Catlin Connor, Campionessa del Mondo nel 2019, e Adam MC Bee. Sessione di alto livello ma gli azzurri l’hanno spuntata con un netto 6-2. “E’ stata davvero una grande prestazione di entrambe le squadre – ha detto il Direttore Tecnico Andrea Benelli - Bravi sia in qualificazione si in semifinale. Un plauso particolare a Diana Bacosi ed a Tammaro Cassandro per l’eccezionale medal match contro una squadra impegnativa come quella degli statunitensi. Questa gara rappresenta un primo passaggio davvero importante anche in vista delle qualificazioni olimpiche per Parigi in palio al Mondiale ed all’Europeo. Ci abbiamo lavorato e continueremo a farlo per arrivare ancora più preparati agli appuntamenti che contano”.

Domani la Coppa del Mondo si concluderà con la gara a Squadre. Le semifinali sono in programma a partire dalle 14.00.

RISULTATO

Skeet Mixed Team: 1ª ITALIA 2 (Diana BACOSI – Tammaro CASSANDRO) 144/150 – 44/48 – 6; 2ª USA 2 (Catlin CONNOR – Adam MC BEE) 145/150 – 40/48 - 2; 3ª ITALIA 1 (Chiara CAINERO – Gabriele ROSSETTI) 146/150 – 42/48; 3ª USA 1 (Austin Jewell SMITH - Philip Russel JUNGMAN) 143/150 (+1+7) – 38/48.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Giovedì 17 Marzo Gara a Squadre Skeet Maschile e Femminile

14:00 bronze Medal Match Squadre Skeet Femminile

14:35 Gold Medal Match Squadre Skeet Femminile

15:10 bronze Medal Match Squadre Skeet Maschile

15:45 Gold Medal Match Squadre Skeet Maschile