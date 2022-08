Nuoto, Europei: Cripino e Cesarano due finali nuotate con le ultime forze Le due ragazze casertane hanno portato a casa dei piazzamenti utili in ottica futura.

L’ultima giornata degli Europei di nuoto a Roma ha regalato all’Italia altre sette medaglie col trionfo finale della 4x100 mista maschile. Nel caldo pomeriggio del Foro Italico c’è stato spazio anche per due atlete campane impegnate entrambe in finale dove hanno difeso i colori dell’Assonuoto Caserta.

Antonella Crispino ha nuotato i 200 farfalla chiudendo all’ottavo posto col crono di 2’10’’97. Gara vinta da Lana Pudar davanti a Helena Rosendhal e a Ilaria Cusinato.

Nei 400 stile libero, invece, è scesa in acqua la grande protagonista di questi Europei per quanto riguarda il movimento campano: Antonietta Cesarano, che ieri ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 mista. La ragazza casertana ha nuotato bene chiudendo la sua fatica in 4’10’’19 con un ottimo sesto posto. Gara vinta dalla teutonica Isabel Marie Gose davanti a Simona Quadarella e Ajna Kesely.

Sia per Antonella Crispino che per Tonia e Noemi Cesarano questi Europei devono essere un punto di partenza. Le Olimpiadi di Parigi non sono solo un sogno fantastico da realizzare ma un obiettivo reale a cui puntare.

200 farfalla fem

RI 2'06''50 di Caterina Giacchetti del 26/05/2009 a Pescara

Migliore prestazione in tessuto 2'07"49 di Alessia Polieri del 21/05/2016 a Londra

1. Lana Pudar (Bih) 2'06''81

2. Helena Rosendahl Bach (Den) 2'07''30

3. Ilaria Cusinato 2'03''77 pp (precedente 2'08''78 del 13/04/2018 a Riccione)

8. Antonella Crispino 2'10''97

400 stile libero fem

RI 3'59''15 di Federica Pellegrini del 26/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 4'01''97 di Federica Pellegrini del 24/07/2011 a Shanghai

1. Isabel Marie Gose (Ger) 4'04''13

2. Simona Quadarella 4'04''77

3. Ajna Kesely (Hun) 4'08''00

6. Antonietta Cesarano 4'10''19