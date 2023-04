Nuoto, Campionati Italiani: Quadarella oro, Noemi Cesarano argento negli 800 La ragazza di Caserta ha nuotato in 8'34"55 precedendo la Gabbrielleschi.

Nella prima giornata degli Assoluti UnipolSai primaverili di nuoto a Riccione sono arrivati risultati importanti per i nuotatori azzurri. Sei i pass per il Mondiale di Fukuoka conquistati da Simona Quadarella negli 800 stile, Marco De Tullio nei 400 stile, Lisa Angiolini nei 100 rana, Alberto Razzetti nei 200 delfino, Sara Franceschi nei 400 misti e Leonardo Deplano nei 50 stile.

Risultati importanti in una prima giornata scoppiettante che ha regalato una medaglia anche alla Campania grazie a Noemi Cesarano. La ragazza di Caserta, che difende i colori del Time Limit, si è classificata al secondo posto negli 800 stile libero dominati da Simona Quadarella col crono di 8’21’’14. La campana è stata bravissima a concludere la sua fatica in 8’34’’55 davanti a Giulia Gabrielleschi che ha concluso in 8'38"43. Per Noemi Cesarano non è il primo podio ai tricolori ma in una specialità così complicata conquistare una medaglia non è mai facile.

Di seguito tutti i podi delle finali della prima giornata - 13 aprile



50 dorso junior M

1. Christian Bacico (CN Recoaro) 25"80

2. Daniele Del Signore (CC Aniene) 26"03

3. Lorenzo Candeloro (Ferraranuoto) 26"27



50 dorso M

1. Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 24"93

2. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 24"95

3. Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) 25"15



800 stile libero F serie

1. Simona Quadarella (CC Aniene) 8'21"14 qualificata per Fukuoka 2023

2. Noemi Cesarano (Time Limit) 8'34"55

3. Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) 8'38"43



400 stile libero junior M

1. Tommaso Griffante (Leosport) 3'55"97

2. Federico Mao (Team Veneto) 3'56"09

3. Alessio Alessandri (CC Aniene) 4'00"44



400 stile libero M

1. Marco De Tullio (CC Aniene) 3'44"69 qualificato per Fukuoka 2023

2. Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team) 3'46"03

3. Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 3'46"58



100 rana junior F

1. Giada Gorlier (Aquatica Torino) 1'10"47

2. Arianna Orlandi (Tirrenica Nuoto) 1'12"11

2. Sofia Polverini (IN Sport Rane Rosse) 1'12"11



100 rana F

1. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 1'06"18 qualificata per Fukuoka 2023

2. Martina Carraro (Fiamme Azzurre) 1'06"37

3. Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 1'06"38



200 farfalla junior M

1. Matteo Palmisani (IN Sport Rane Rosse) 2'03"19

2. Riccardo Lucarelli (Aurelia Nuoto) 2'03"66

3. Stefano Linty (IN Sport Rane Rosse) 2'04"49



200 farfalla M

1. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 1'54"98 qualificato per Fukuoka 2023

2. Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto) 1'55"61

3. Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can Vittorino da Feltre) 1'55"67



400 misti F

1. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 4'35"98 qualificata per Fukuoka 2023

2. Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) 4'41"66

3. Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/IN Sport Rane Rosse) 4'42"34



50 stile libero junior M

1. Lorenzo Ballarati (CC Aniene) 22"72

2. Andrea Candela (Can Tevere Remo) 22"79

3. Antonio Gregucci (CC Aniene) 23"30



50 stile libero M

1. Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 21"89 qualificato per Fukuoka 2022

2. Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 22"12

3. Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) 22"24



4x100 stile libero F serie

1. CS Carabinieri 3'38"73 RI di società

Paola Biagioli 55"42, Giulia D'Innocenzo 54"66, Federica Toma 54"77, Silvia Di Pietro 53"88

2. CS Esercito 3'41"37

3. Fiamme Gialle Nuoto 3'41"48

Foto: Federnuoto.it