Tiro a Volo, CDM Skeet: Tazza terzo nella tappa di Almaty Il casertano è riuscito a strappare un bronzo in una gara di alto livello.

Da Almaty in Kazakistan giungono splendide notizie per il Tiro a Volo campano. Nella tappa di Coppa del Mondo ISSF , la quinta della stagione, Giancarlo Tazza è riuscito a conquistare un posto sul podio. Il tiratore casertano si è classificato al secondo posto vincendo una splendida medaglia di bronzo. Dopo il decimo posto della prima giornata in qualificazione, e il 122 su 125 +1+2 che gli ha assicurato il dorsale numero cinque nella finale a sei, è riuscito a sparare alla grande restano alle spalle solo del greco Efthimios Mitas e del cipriota Georgios Achilleos.

“E’ stata una gara difficile con piattelli molto impegnativi, però mi sono allenato molto ed è andata bene – ha dichiarato Tazza subito dopo la gara – Venivo da un periodo in cui non avevo sparato benissimo e ci tenevo a fare bene ed a meritare una medaglia, soprattutto per ripagare la fiducia che mi ha dato il Direttore Tecnico Andrea Benelli. Sono davvero molto contento e voglio condividere questa mia gioia con i miei compagni di squadra, con il Tecnico Andrea Filippetti che ci ha accompagnato in questa trasferta insieme al Preparatore Atletico Fabio Partigiani, con la Federazione e la Polizia di Stato, con i miei sponsor, ma soprattutto voglio ringraziare mia moglie Angela (sposata lo scorso 3 aprile, ndr). Abbiamo un bimbo di un anno, Maurizio Renato, ed è difficile riuscire a trovare il tempo per allenarsi. Lei si è fatta carico del doppio del lavoro per permettermelo ed essere qui a festeggiare”

RISULTATI

SkeetMaschile: 1° Efthimios MITAS (GRE) 122/125 (+3) – 56/60 (+2); 2° Georgios ACHILLEOS (CYP) 123/125 (+8) – 56/60 (+1); 3° Giancarlo TAZZA (ITA) 122/125 (+1+2) – 47/50; 4° Mansour AL RASHEDI (KUW) 122/125 (+4) – 35/40; 5° Vincent HAAGA (GER) 122/125 (+1+1) – 27/30; 6° Sven KORTE (GER) 123/125 (+9) – 16/20; 32° Gabriele ROSSETTI (ITA) 117/125; 42° Tammaro CASSANDRO (ITA) 114/125.

SkeetRPO Maschile: Simeone DOMENICO (ITA) 115/125.

SkeetFemminile: 1ª Assem ORYNBAY (KAZ) 121/125 – 50/60 (+2); 2ª Genemat SEKHON (IND) 117/125 (+8) – 50/60 (+1); 3ª Darshna RATHORE (IND) 120/125 – 39/50; 4ª Barbora SUMOVA (CZE) 117/125 (+7) – 29/40; 5ª Emmanouela KATZOURAKI (GRE) 118/125 – 20/30; 6ª Konstantia NIKOLAOU (CYP) 117/125 (+1) – 12/20; 7ª Simona SCOCCHETTI (ITA) 116/125; 14ª Diana BACOSI (ITA) 114/125; 18ª Chiara CAINERO (ITA) 112/125.

SkeetRPO Femminile: Martina BARTOLOMEI (ITA) 115/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR).

Commissario Tecnico: Andrea Filippetti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Maurio De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 Maggio Gara Skeet Mixed Team

12.00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Giovedì 25 Maggio Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 26 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 27 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

11:00 Finale Trap Femminile

12.30 Finale Trap Maschile