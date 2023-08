Tiro a Volo, Mondiali: nello Skeet Cassandro bronzo con la squadra Il campano non è riuscito ad accedere alla finale individuale, piccola consolazione grazie al tem.

E’ stato il greco Efthimios Mitas a mettersi al collo, nella specialità dello Skeet, la medaglia d’oro ai Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Baku in Azerbaijan. Nulla da fare per gli azzurri e soprattutto per il campano Tammaro Cassandro. Il podio è stato completato dal finlandese Eetu Kallionen, argento e Carta Olimpica, e dall’egiziano Azmy Mehelba, medaglia di bronzo. Le altre due Carte sono andate al danese Jesper Hansen ed al norvegese Erik Watndal.

A bocca asciutta Gabriele Rossetti che si è fermato allo spareggio per l’ingresso in finale, mentre Cassandro è arrivato ad un solo piattello dalla possibilità di spareggiare con il risultato di 122. Per gli azzurri, piccolo premio di consolazione, è arrivata la medaglia di bronzo a squadre con 365/375 alle spalle degli statunitensi, primi con 369, e dei greci, secondi con 366.

“Purtroppo, dopo essere stati per 4/5 della competizione perfettamente in gara, nell’ultima serie di oggi abbiamo fatto alcuni errori che non ci hanno permesso di entrare direttamente in finale – ha spiegato dispiaciuto il Direttore Tecnico Andrea Benelli - Il risultato di Gabriele (Rossetti, ndr) è stato ancora una volta di altissimo livello, ma un complicatissimo shoot off non ci ha premiato. Anche Tammaro (Cassandro, ndr) ha fatto una buona gara, ma il punteggio di 122/125 lo ha lasciato fuori dallo spareggio per un solo piattello. Comunque, il ripetersi di questi episodi che per un piattello o allo shoot off ci hanno lasciato fuori dalle finali sia a livello maschile che femminile, ci deve far riflettere e farci aprire una attenta analisi per migliorarci già dal prossimo impegni. Anche se non con il bottino auspicato, la squadra si è comportata bene e per questo ringrazio tutti i componenti, i miei collaboratori Fabio Partigiani e Aldo Bionda e la nostra Federazione che ci garantisce sempre le migliori possibilità per allenarci e gareggiare al top”.

Cassandro domani sarà nuovamente in pedana per prendere parte alla gara mista insieme a Diana Bacosi, l’altra coppia azzurra verrà composta da Martina Bartolomei-Gabriele Rossetti. Al termine delle qualificazioni le migliori quattro squadre si sfideranno nei medal matches in programma a partire dalle 16.30

RISULTATI

SkeetMaschile: 1° Efthimios MITAS (GRE) 124/125 (+1) – 56/60; 2° Eetu KALLIONEN (FIN) 124/125 (+21) – 55/60; 3° Azmy MEHELBA (EGY) 125/125 (+1) – 46/50; 4° Vincent HANCOCK (USA) 125/125 (+2) – 37/40; 5° Jesper HANSEN (DEN) 123/125 (+24) – 26/30; 6° Erik WATNDAL (NOR) 124/125 (+22) – 15/20; 10° Gabriele ROSSETTI (ITA) 123/125 (+7); 17° Tammaro CASSANDRO (ITA) 122/125; 51° Erik PITTINI (ITA) 120/125.

Squadre Skeet Maschile: 1ª STATI UNITI 369/375; 2ª GRECIA 366/375; 3ª ITALIA 365/375

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Domenica 20 agosto Gara Skeet Mixed Team

16:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

Lunedì 21 agosto Allenamenti liberi Trap

Martedì 22 agosto Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 23 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

giovedì 24 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile

Venerdì 25 agosto Gara Trap Mixed Team (senza finale)