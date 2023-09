Casertana: ufficiale l'accordo con Celiento Il difensore classe '94: " È quello che cercavo come sfida e metterò tutto l’impegno"

Daniele Celiento è un nuovo calciatore della Casertana. Il difensore classe '94 sposa il progetto tecnico rossoblu. "Caserta è una piazza importante. E già questo mi ha stimolato. - ha spiegato Celiento - Poi ho ascoltato dalla viva voce del presidente D’Agostino il progetto che ha in mente e ne sono rimasto colpito. Sono felice e carico per questa nuova avventura. Con impegno e sacrificio darò tutto per questa maglia. In passato ho già giocato con Casoli. Era una settimana che parlavo con lui e mi raccontato di un ambiente ideale e ambizioso. È quello che cercavo come sfida e metterò tutto l’impegno".

Il comunicato ufficiale del club

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Daniele Celiento. Difensore classe 1994 cresciuto nel settore giovanile del Napoli, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Cesena. Una carriera fatta di tantissima serie C, a partire dalla prima esperienza nel Viareggio nella stagione 2013/14. Pistoiese, Siena, Viterbese, Catanzaro e Bari in ordine cronologico le maglie indossate. Con i pugliesi la conquista della Serie B da protagonista nella stagione 2021/22; proprio dal club biancorosso il difensore arriva all’ombra della Reggia".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.