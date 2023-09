Casertana: ecco Curcio in prestito dal Catanzaro L'attaccante: "Qui per l'ambizione della società. Ho ottimi ricordi di Cangelosi"

È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Alessio Curcio dal Catanzaro alla Casertana. "La scelta di Caserta è dovuta all’ambizione della società, al fatto che mi ha dimostrato di volermi a tutti i costi e all’entusiasmo della piazza. - ha spiegato l'attaccante classe '90, protagonista nella promozione del Catanzaro in Serie B - Inoltre ritrovo mister Cangelosi che conosco bene. Di lui non posso che avere ottimi ricordi: se a livello calcistico stiamo parlando di un allenatore straordinario, dal punto di vista umano andiamo addirittura oltre. Sono pronto per questa nuova esperienza. Partiamo in ritardo, ma insieme sapremo andare oltre ogni difficoltà".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.