Casertana: ecco Montalto e Proietti. Test con l'Equipe Campania: 3-1 Depositato anche il contratto di Venturi. Dentro Aya per il pacchetto difensivo

Adriano Montalto e Mattia Proietti sono ufficialmente nuovi calciatori della Casertana. L'attaccante e il centrocampista arrivano a titolo definitivo rispettivamente dalla Reggiana e dalla Ternana. "Nella mia vita ho cambiato poche maglie. - ha spiegato Proietti - Sono venuto qui per la storicità della piazza. Trovo mister Cangelosi che conosco dai tempi di Pescara e so bene che insieme possiamo fare cose importanti. Ho tanta fame e sono pronto a dare il mio contributo".

Venturi è rossoblu

Ed è stato depositato anche il contratto di Giacomo Venturi. Il portiere classe '92 è reduce da un quadriennio con la Reggiana tra Serie B e Serie C. "Le parole del presidente e del direttore sono state importanti. - ha affermato Venturi - Arrivo in un ambiente carico di entusiasmo, così come ho potuto toccare con mano la sera della presentazione. Ora dobbiamo provare a cavalcare questo clima per cercare di andare oltre i problemi che possono derivare da una partenza ritardata".

Taurino e doppietta di Turchetta nell'amichevole pomeridiana

Nel pomeriggio primo test per la nuova Casertana con il 3-1 sull'Equipe Campania: vantaggio rossoblu con Leonardo Taurino, poi la doppietta di Gianluca Turchetta a cancellare il pari.

Il comunicato ufficiale per Montalto

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto. Attaccante classe 1988, nell’ultima stagione ha conquistato la serie B con la maglia della Reggiana mettendo insieme 22 presenze e 9 reti. Per lui una carriera che parla da sola, costellata da reti e maglie importanti. Nel 2017/18 il record personale di gol con la maglia della Ternana in serie B (20 in 34 partite). Cremonese, Bari, Trapani, Venezia e Juve Stabia altre tappe importanti della sua carriera".

Il comunicato ufficiale per Proietti

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Proietti. Il centrocampista classe 1992 nelle ultime cinque stagione ha indossato la maglia della Ternana con cui ha conquistato la serie B collezionando, poi, in cadetteria 51 presenze con i rosseverdi, di cui 2 nel campionato in corso nei match contro Sampdoria e Catanzaro, e contro la Salernitana in Coppa Italia. In B ha militato anche nelle fila del Pescara".