Casertana-Monopoli 1-1: 4 gare e 4 pareggi per i falchetti, il tabellino A Curcio risponde Starita per il recupero della prima giornata al "Pinto"

Finale di 1-1 al "Pinto" per il recupero della prima giornata del campionato di Serie C (girone C) tra la Casertana e il Monopoli. Quarto pareggio consecutivo per i falchetti (4 punti in 4 gare): al 9' Curcio trova ancora il bersaglio, ma all'ora di gioco Starita firma il pari. Domenica (ore 14) la Casertana ospiterà il Catania per la sesta giornata.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Casertana - Monopoli 1-1

Marcatori: 9′ pt Curcio (C), 15' st Starita (M)

Casertana (3-5-2): Venturi; Celiento, Soprano, Sciacca (1′ st Carretta); Casoli, Damian (1′ st Calapai), Proietti, Toscano, Anastasio (1′ st Fabbri); Curcio (24′ st Montalto), Tavernelli. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Trematerra; Matese, Del Prete, Paglino, Taurino, Cadili.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Vassallo (33′ st Piarulli), Iaccarino; Borello, Starita (41′ st Simone), D’Agostino (33′ st Peschetola); Spalluto (6′ st Santaniello). All. Tomei. A disp. Alloj, Bosit, Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Fornasier, Cristallo, De Santis, Mazzotta.

Arbitro: Cherchi

Ammoniti: Damian, Celiento, Casoli, Calapai, Proietti (C), Cargnelutti, Iaccarino, Peschetola (M)

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Angoli: 3-5