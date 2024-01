Casertana: Pasquale Granata è il nuovo club manager "Una collaborazione che nasce nel solco del senso di appartenenza al territorio"

La Casertana ha affidato l’incarico di club manager a Pasquale Granata, che entra nell’organigramma societario rossoblu "con l’intento di mettere al servizio della Casertana le proprie capacità manageriali", si legge nella nota del club del presidente Giuseppe D'Agostino.

Sabato la presentazione dopo Casertana-Latina

"Una collaborazione che nasce nel solco del senso di appartenenza al territorio e del legame con la squadra della propria città. Contestualmente, si ritiene opportuno precisare, che il dott. Pasquale Granata entra a parte della Casertana FC senza acquisizione di quote sociali, ma per il forte legame esistente con la società rossoblu e, in particolare, con il presidente Giuseppe D’Agostino". L'accordo sarà presentato all'interno della conferenza stampa post-gara di Casertana-Latina, in programma sabato (ore 20.45) al "Pinto".

Foto: sito ufficiale Casertana F.C.