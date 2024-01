Casertana - Latina 1-1: Ercolano risponde ad Anastasio, il tabellino Serie C (girone C): pari casalingo dopo due sconfitte di fila per la squadra di Cangelosi

RIsultato di 1-1 per il match Casertana - Latina, valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Al "Pinto" falchetti avanti al minuto 25 con Anastasio e ripresi al 32' della ripresa dal gol di Ercolano. Ora la Casertana è a -9 dalla vetta, dalla capolista Juve Stabia vincente a Potenza (1-3).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Casertana - Latina 1-1

Marcatori: 25' pt Anastasio (C), 32' st Ercolano (L)

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Bacchetti, Sciacca, Anastasio (79’ Nicoletti); Damian, Proietti (46’ Casoli), Deli (79’ Matese); Carretta, Curcio, Tavernelli (84’ Montalto). All. Cangelosi. A disp. Marfella, Celiento, Toscano, Soprano, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili

Latina (3-4-3): Fasolino; Rocchi, Marino (46’ Cortinovis), De Santis; Ercolano, Di Livio, Perseu (54’ Cittadino), Paganini; Del Sole (92’ Mazzocco), Riccardi, Fella. All. Fontana. A disp. Bertini, Sorrentino, Serbouti, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo

Arbitro: Vogliacco

Ammoniti: Marino (L), Tavernelli (C), Paganini (L), Ercolano (L), Di Livio (L), Rocchi (L), Del Sole (L), Anastasio (C)

Recupero: 4' st