Giudice Sportivo, Casertana: inibito il diesse Degli Esposti. Il motivo Il provvedimento dopo l'espulsione rimediata in occasione del match col Monopoli

Si è espresso il Giudice Sportivo che ha inibito il direttore sportivo Degli Esposti fino al prosismo 6 aprile. Il dirigente della Casertana non potrà svolgere attività in seno alla Figc, ricoprire cariche federali o rappresentare la società in ambito federale. Palazzi ha motivato la spiegazione, andando nel dettaglio sull'episodio avvenuto alla mezz'ora della ripresa del match tra Casertana e Monopoli. Degli Esposti è stato sanzionato "per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2, in quanto: 1.si alzava ripetutamente dalla panchina, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; 2. nonostante il primo richiamo verbale, continuava nelle proteste, uscendo dall’area tecnica per manifestare platealmente il proprio dissenso nei loro confronti; 3.dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare".