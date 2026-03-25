La Casertana punta il terzo posto e il record di punti in Serie C Concentrazione massima verso il match col Sorrento

La Casertana punta il terzo posto in classifica e ha davanti a sé un’occasione storica: puntare al record di punti in campionato da quando i Falchetti sono tornati in Serie C dopo vent’anni di dilettantismo, nella stagione 2014-2015. Attualmente la squadra conta 56 punti e servirebbero cinque vittorie consecutive per superare i 70 punti della Casertana allenata da Campilongo. Un traguardo più realistico è quello legato alla gestione D’Agostino: due stagioni fa, sotto la guida di Cangelosi, la squadra chiuse la stagione regolare con 65 punti. Per battere quel record basterebbero tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. E sul campo, ciò che conta davvero è il terzo posto e la fase dei playoff, da affrontare con ambizioni concrete. Era l’obiettivo stagionale prefissato e Coppitelli e i suoi lo perseguono con grande determinazione, con il mirino che adesso è puntato al match di lunedì prossimo, quando i falchetti affronteranno il Sorrento.