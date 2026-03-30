Casertana, clamoroso al Pinto: partita col Sorrento sospesa per black out I falchetti hanno poi vinto col punteggio di 2-0

Succede di tutto al Pinto nel corso del match tra Casertana e Sorrento. La partita è stata prima sospesa, nel secondo tempo, a causa di un forte grandinata. Successivamente, il gioco è ripreso, ma l'arbitro è stato costretto nuovamente a sospenderlo per via di un black out che ha reso impossibile proseguire il gioco. Dopo aver sistemato il problema, la sfida è ripresa regolarmente. La Casertana, che prima del black out conduceva di misura con un gol di Butic, hanno poi raddoppiato con una marcatura di Bentivegna. Importante successo per i falchetti che si avvicinano al terzo posto in classifica.