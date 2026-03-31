Casertana, Coppitelli elogia i suoi: "Stiamo facendo qualcosa di grandioso" Le parole del tecnico rossoblù: "La squadra sta dando vita a un campionato di grande spessore"

È un Coppitelli soddisfatto quello che ha commentato il momento della Casertana, reduce dalla vittoria ottenuta al Pinto contro il Sorrento: "In questa fase della stagione la posta in palio ha un peso specifico considerevole, per questo nascono partite come quella col Sorrento: spigolosa ed equilibrata. E’ il momento in cui stiamo cercando di andare sulla concretezza, di raccogliere il più possibile per dare un senso ancora più completo a quanto fatto fino ad oggi. Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto quattro clean sheet ed un gol subito su rigore. Oggi abbiamo iniziato concedendo qualcosa, ma poi dopo il nostro gol abbiamo lasciato poco ad una squadra con buone individualità. Ne è uscita una partita in cui negli episodi i ragazzi sono stati bravi. I gol nascono da due contropiedi costruiti bene, mentre in altri avremmo potuto fare meglio. Ho poco da dire ai ragazzi. Questo campionato è così: le gare sono tutte equilibrate. Avere la gioia e la fortuna di essere protagonisti di un campionato importante, quando vedi squadre come il Sorrento che, a dispetto del proprio valore, stanno lottando per non retrocedere, fa capire lo spessore e il campionato che questa Casertana sta facendo. Forse ci siamo appoggiati un po' troppo sulla nostra solidità difensiva. Ma perché dopo il gol avevamo la sensazione di poter colpire ancora alla prima occasione. Forse abbiamo concesso un po' troppo palleggio agli avversari. Abbiamo sempre cercato di creare positività. Ed oggi abbiamo un gruppo sano che lavora bene, con etica del lavoro. Questo ti ridà qualcosa. Aver fatto 59 punti, nonostante due mesi di emergenza assoluta per i tanti infortuni, rende ancora più grandioso quanto fatto. E chiedere ogni volta ai ragazzi di fare la migliore prestazione è impossibile. Ci sono gare che si giocano sui dettagli. E quando questi girano dalla tua parte, un motivo ci sarà!".