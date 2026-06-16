Juvecaserta in Serie A2: vittoria su Vigevano in Gara 4 della finale playoff I bianconeri tornano nel secondo livello nazionale della pallacanestro italiana

La Paperdì Juvecaserta ha battuto l'Elachem Vigevano con il risultato di 85-71 in Gara 4 della finale playoff ed è promossa in Serie A2. Serie con il risultato di 3-1 per i bianconeri di coach Lardo. Caserta torna nel secondo livello nazionale con i 21 punti di Sperduto, decisivi nell'ultimo atto stagionale. Doppia cifra anche per D'Argenzio e Radunic. A Vigevano non bastano i 14 punti di Boglio, top-scorer per gli ospiti.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Finale - Gara 4

Paperdì Juvecaserta 2021 - Elachem Vigevano 1955 85-71

Parziali: 29-21, 27-15, 15-19, 14-16

Caserta: Alessandro Sperduto 21 (1/1, 5/7), Domenico D'Argenzio 12 (3/3, 2/3), Matej Radunic 12 (2/4, 1/2), Damir Hadzic 7 (2/3, 0/1), Andrea Lo Biondo 6 (2/2, 0/2), Matteo Laganà 6 (0/0, 2/6), Luca Brambilla 6 (1/2, 1/4), Vittorio Nobile 6 (1/3, 1/3), Simone Vecerina 5 (1/4, 1/4), Keller Cedric Ly-Lee 4 (2/3, 0/0), Eric Chinemerem Nwaofom, Andrea Iannotta

Vigevano: Alfredo Boglio 14 (1/4, 2/3), Mauro Zacchigna 12 (3/6, 2/5), Saverio Mazzantini 11 (1/1, 2/6), Matteo Corgnati 9 (3/7, 0/1), Modestas Kancleris 8 (2/6, 0/0), Valerio Cucchiaro 6 (2/6, 0/2), Nemanja Gajic 6 (0/1, 2/3), Armando Verazzo 3 (0/2, 1/6), Baye Modou Diouf 2 (1/1, 0/0), Nicola Fantoma (0/0, 0/1), Filippo Lucchini