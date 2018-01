Doppio colpo per la Casertana La società rossoblù ha tesserato Forte e Pinna

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Francesco Forte e del difensore Paride Pinna. Due colpi importantissimi piazzati in sede di calciomercato in quel di Milano per rafforzare sempre più l’organico a disposizione dei falchetti. Innesti fortemente voluti dal presidente Giuseppe D’Agostino per dare una sterzata alla stagione della Casertana. Un segnale forte che il club di Corso Trieste ha voluto lanciare in un momento decisivo per il cammino dei rossoblu. Gli innesti di Forte e Pinna si vanno ad aggiungere a quelli già formalizzati nelle scorse settimane di De Vena e Meola, confermando la Casertana tra le società più attive sul fronte del mercato.

Francesco Forte, portiere classe 1991, arriva dal Rende Calcio con la cui maglia ha collezionato 21 presenze. 188 cm di forza fisica ed esplosività, Forte è da sempre stato un obiettivo della Casertana che è finalmente riuscita ad assicurarsene le prestazioni. L’estremo difensore nativo di Campora San Giovanni (CS) in carriera ha militato con la Vigor Lamezia (serie C2), Gavorrano (C2), Aversa Normanna (C) e Maceratese (C) collezionando un totale di 270 presenze.

Paride Pinna, terzino sinistro classe 1992, arriva dal Cosenza Calcio nelle cui fila ha militato nelle ultime tre stagioni collezionando 55 presenze. Il laterale mancino nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Arzachena, Portotorres, Matera e Melfi. Un colpo fortemente voluto per andare a colmare quel vuoto venutosi a creare sulla fascia mancina.

Redazione