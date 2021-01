Sono oltre 303 mila le dosi di vaccino somministrate in Italia Un altro importante risultato giornaliero, dopo i 73 mila di ieri. Il miglior dato tra i Paesi Ue

Sono oltre 303 mila le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate al momento in Italia. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, che parlano di "un altro importante risultato giornaliero, dopo i 73 mila vaccini della giornata di ieri che rappresenta il miglior dato tra i Paesi Ue".

"Il nostro Paese si conferma al secondo posto in Europa, secondo solo alla Germania, che pero' superiamo nelle dosi somministrate in rapporto alla popolazione - spiegano le stesse fonti -. Il trend sta crescendo progressivamente in tutte le Regioni, da Nord a Sud.

Dati che danno fiducia anche in vista delle prossime settimane, quando la macchina organizzativa sara' a pieno regime e con l'arrivo dei nuovi vaccini".