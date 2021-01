Vaccino, Arcuri: "Nessuna Regione terrà dosi in freezer" L'annuncio del commissario straordinario all'emergenza Covid

"Noi non dobbiamo associare la parola vaccino alla parola ritardo, facciamo un pessimo servizio alle nostre persone. Se le percentuali delle somministrazioni rispetto alle dosi ottenute ci soddisfano non siamo in ritardo, siamo il primo paese in Europa in proporzione alla popolazione".

Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. "Certamente - ha aggiunto - l'ultima cosa che deve accadere che ci siano delle regioni che hanno somministrato tutte le dosi e altre che ne hanno nei freezer perche' non li hanno somministrati, ma assicuro che questo non accadra'. Il nostro obiettivo è somministrare tutti i vaccini e non conservarli nei freezer".