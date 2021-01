Covid, verso nuovo Dpcm: zona bianca e coprifuoco confermato Ipotesi emerse nel corso della riunione tra il premier e i capidelegazione della maggioranza

L'introduzione di una zona bianca, il mantenimento del coprifuoco alle 22, divieto di spostamento anche tra regioni in fascia gialla. Sono alcune delle ipotesi che sarebbero emerse secondo indiscrezioni questo pomeriggio nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza sui contenuti del nuovo DPCM. Domani su questi contenuti è previsto il confronto tra il Governo e le Regioni che hanno già fatto sapere di non condividere alcune ipotesi immaginate dal Governo.

In particolare non convince la possibilità - suggerita dai tecnici - di passare automaticamente una regione in zona rossa nel caso in cui si superassero i 250 casi ogni centomila abitanti. Tra i temi di cui si è discusso nel vertice convocato questo pomeriggio dal presidente del Consiglio ci sarebbe anche l'ipotesi d'interrompere l'asporto per i bar a partire dalle 18. L'idea, inoltre, è di confermare - come avvenuto durante le festività natalizie - il divieto di spostamenti anche tra regioni che sono in fascia gialla. Da valutare, poi, la possibilità d'istituire una zona bianca che farebbe venir meno tutti i divieti qualora l'indice Rt scendesse al di sotto dello 0.5. Nel nuovo Dpcm, inoltre, potrebbe essere inserita la proroga della chiusura degli impianti sciistici per i quali non ci sarebbero ancora le condizioni per la riapertura. Stesso discorso anche per palestre, piscine, cinema e teatri che sono chiusi ormai da mesi. Le soluzioni immaginate dal Governo saranno discusse domani con i presidenti di Regione.